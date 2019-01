Per sette progetti che prevedevano trivellazioni nell'Adriatico e nel Canale di Sicilia è già stato avviato l'iter di rigetto, per altri 40 permessi pendenti il governo è al lavoro per bloccarli. Così il Movimento 5 stelle attraverso il sottosegretario al Mise Davide Crippa e il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, risponde alle notizie circolate nei giorni scorsi sull'autorizzazione alle trivelle. "Da quando sono Ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò. Non sono diventato Ministro dell'Ambiente per riportare l'Italia al Medioevo economico e ambientale. Anche se arrivasse un parere positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione", scrive il ministro Costa su Facebook, annunciando di essere al lavoro assieme al Mise per inserire nel dl Semplificazioni una norma per lo stop a 40 permessi pendenti.

“Il rigetto è frutto di corrispondenza tra le parti”

Proprio dal Mise, il sottosegretario Crippa con un post su Facebook scritto di avere la sensazione che la questione stia assumendo “caratteri di disinformazione voluti” e ha riportato in allegato la copia del rigetto del pozzo di Carisio (NO) spiegando che ritiene “utile precisare che quando scrivo che è stato dato seguito all'iter di rigetto, non vuol dire che il rigetto è stato già pubblicato (cosa che per Carisio è evidente ma qualcuno non lo vede comunque). Il rigetto è frutto di un percorso formale di corrispondenza tra le parti che può portare, dopo tempistiche obbligate per le controdeduzioni, all'emanazione del rigetto’'.

Le autorizzazioni in Puglia e Basilicata

Ieri, Angelo Bonelli, dei Verdi, aveva riferito che il 31 dicembre 2018 erano stati pubblicati sul BUIG, il bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle geo risorse, tre nuovi permessi di ricerca petrolifera su una superficie complessiva di 2200 km/q a favore della società americana Global MED LLC, con sede legale in Colorado, Usa. Bonelli aveva poi aggiunto: "La ricerca autorizza l'uso dell'air gun, le bombe d'aria e sonore, che provocano danni ai fondali e alla fauna ittica: è il regalo di Luigi Di Maio alla Puglia e alla Basilicata dopo Ilva e le autorizzazioni alla Shell rilasciate dal Ministero dell'Ambiente".

Lacorazza: “Regioni si vedano a Bari”

Intanto Piero Lacorazza (Pd), consigliere regionale della Basilicata e tra i principali promotori del referendum no triv del 17 aprile 2016, ha chiesto che le “Regioni promotrici dei sei quesiti referendari si incontrino nei prossimi giorni” invitando il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a rendersi disponibile per un incontro a Bari. Secondo Lacorazza, "il rilascio di permessi di ricerca nel Mar Ionio sono la causa scatenante della necessità di rivedere le norme sulle quali infrangono anche le promesse elettorali del M5S".

