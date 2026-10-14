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Wildlife Photographer of the Year 2026, tutte le foto vincitrici

Ambiente fotogallery
20 foto
James Lewin / Wildlife Photographer of the Year

Il concorso Wildlife Photographer of the Year, ideato e prodotto dea Natural History Museum di Londra, ha svelato i vincitori del 2026, selezionati tra un numero record di 65.403 candidature provenienti da 121 Paesi e territori. Per la prima volta nei 62 anni di storia del prestigioso premio, sia il vincitore assoluto della categoria adulti che quello della categoria giovani sono stati premiati per una fotografia in bianco e nero

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