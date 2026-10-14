Wildlife Photographer of the Year, vince l’italiano Federico Veronesi

Wildlife Photographer of the Year 2026, vincitore assoluto l’italiano Federico VeronesiLifestyle
Milanese classe 1975, si è aggiudicato il più prestigioso premio di fotografia naturalistica al mondo promosso dal Natural History Museum di Londra. Il suo scatto in bianco e nero, The Aftermath, immortala un’elefantessa mentre trasporta il corpo senza vita del suo cucciolo attraverso un fiume in secca. "Questa fotografia dice tutto", commenta la presidente di giuria Kathy Moran. "A livello emotivo è un pugno nello stomaco, di una commozione straziante"
È Federico Veronesi il vincitore assoluto del Wildlife Photographer of the Year 2026. Il suo scatto si è aggiudicato il premio del più prestigioso concorso di fotografia naturalistica al mondo promosso dal Natural History Museum di Londra. Si intitola The Aftermath: in bianco e nero, un’elefantessa trasporta il corpo senza vita del suo cucciolo attraverso un fiume in secca. Una fotografia ricca di pathos che "a livello emotivo è un pugno nello stomaco, di una commozione straziante”, come ha commentato la presidente di giuria Kathy Moran. “A livello intellettuale è la prova che gli animali possiedono capacità cognitive. Questa fotografia dice tutto!".
Lo scatto
Federico Veronesi, fotografo naturalista italiano classe 1975, ha realizzato lo scatto nella valle del fiume Huab, in Namibia. Stava seguendo delle tracce di elefanti quando si è imbattuto in alcuni insoliti segni di trascinamento nella sabbia: a imprimerli era stata l'elefantessa, che il fotografo ha poi immortalato mentre trasportava il corpo del cucciolo tra la proboscide e le zanna. Il talento di Veronesi non nasce dal nulla: il fotografo è originario di una famiglia milanese di appassionati fotografi e naturalisti. Fin da piccolo ha sviluppato una passione per la fauna selvatica africana e la fotografia. Dopo aver completato gli studi universitari, nel 2002 si è trasferito in Kenya diventando fotografo naturalista professionista e guida di safari.
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Passione per gli elefanti
Gli elefanti, come i protagonisti dello scatto vincitore del Wildlife Photographer of the Year 2026 sono i suoi soggetti principali. A loro ha dedicato un intero libro fotografico, Walk the Earth, che lui stesso definisce come “un viaggio nel mondo degli elefanti africani alla ricerca degli ultimi grandi elefanti dalle zanne imponenti”. Il lavoro è durato cinque anni ma le immagini raccolte nel libro risalgono fino al 2010.
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Wildlife Photographer of the Year 2026
L’italiano si è aggiudicato il premio assoluto del Wildlife Photographer of the Year in un’edizione, quella del 2026, che ha fatto registrare un numero record di candidature, con oltre 65mila scatti provenienti da 121 Paesi e territori. Le foto finaliste sono state valutate da una giuria internazionale di esperti di fotografia, cinema, scienza e conservazione, valutandone creatività, originalità, eccellenza tecnica e capacità di raccontare storie legate al mondo naturale.
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Sono le fotografie naturalistiche più esilaranti dell'anno scelte tra un record storico di oltre 10.000 opere candidate da 112 Paesi: immagini di animali in pose decisamente insolite e buffe. I vincitori assoluti e di categoria saranno annunciati il prossimo 8 dicembre durante la cerimonia di premiazione a Londra. Tra le più simpatiche quella dell’italiano Paolo Torre che mostra un caimano con alghe sul capo che ricordano una bizzarra pettinatura alla Elvis