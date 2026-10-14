Wildlife Photographer of the Year, vince l’italiano Federico Veronesi

Milanese classe 1975, si è aggiudicato il più prestigioso premio di fotografia naturalistica al mondo promosso dal Natural History Museum di Londra. Il suo scatto in bianco e nero, The Aftermath, immortala un’elefantessa mentre trasporta il corpo senza vita del suo cucciolo attraverso un fiume in secca. "Questa fotografia dice tutto", commenta la presidente di giuria Kathy Moran. "A livello emotivo è un pugno nello stomaco, di una commozione straziante" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È Federico Veronesi il vincitore assoluto del Wildlife Photographer of the Year 2026. Il suo scatto si è aggiudicato il premio del più prestigioso concorso di fotografia naturalistica al mondo promosso dal Natural History Museum di Londra. Si intitola The Aftermath: in bianco e nero, un’elefantessa trasporta il corpo senza vita del suo cucciolo attraverso un fiume in secca. Una fotografia ricca di pathos che "a livello emotivo è un pugno nello stomaco, di una commozione straziante”, come ha commentato la presidente di giuria Kathy Moran. “A livello intellettuale è la prova che gli animali possiedono capacità cognitive. Questa fotografia dice tutto!".

Wildlife Photographer of the Year 2026 / Behaviour: Mammals – The Aftermath, Federico Veronesi - @federico veronesi

Lo scatto Federico Veronesi, fotografo naturalista italiano classe 1975, ha realizzato lo scatto nella valle del fiume Huab, in Namibia. Stava seguendo delle tracce di elefanti quando si è imbattuto in alcuni insoliti segni di trascinamento nella sabbia: a imprimerli era stata l'elefantessa, che il fotografo ha poi immortalato mentre trasportava il corpo del cucciolo tra la proboscide e le zanna. Il talento di Veronesi non nasce dal nulla: il fotografo è originario di una famiglia milanese di appassionati fotografi e naturalisti. Fin da piccolo ha sviluppato una passione per la fauna selvatica africana e la fotografia. Dopo aver completato gli studi universitari, nel 2002 si è trasferito in Kenya diventando fotografo naturalista professionista e guida di safari. Vedi anche Wildlife Photographer of the Year, un italiano tra i vincitori. FOTO

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Passione per gli elefanti Gli elefanti, come i protagonisti dello scatto vincitore del Wildlife Photographer of the Year 2026 sono i suoi soggetti principali. A loro ha dedicato un intero libro fotografico, Walk the Earth, che lui stesso definisce come “un viaggio nel mondo degli elefanti africani alla ricerca degli ultimi grandi elefanti dalle zanne imponenti”. Il lavoro è durato cinque anni ma le immagini raccolte nel libro risalgono fino al 2010. Approfondimento Le 40 finaliste dei Nikon Comedy Wild Awards 2025. FOTO