LEGO porta Dragon Ball nel suo universo di mattoncini con il primo set dedicato a Shenron e Goku. Il modello da 1.764 pezzi riproduce l'iconica evocazione del drago con il giovane Goku sulla Nuvola d'Oro. La collaborazione proseguirà anche nel 2027 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Gruppo LEGO e Toei Animation hanno annunciato una nuova partnership che porta uno dei franchise anime più iconici al mondo nell'universo dei mattoncini LEGO®. Il primo prodotto nato da questa collaborazione è il set LEGO Icons Dragon Ball: Shenron & Goku. Altri set ispirati a Dragon Ball arriveranno nel corso del 2027.

Il primo set Dragon Ball firmato LEGO Per inaugurare la collaborazione, il Gruppo LEGO ha presentato il suo primo prodotto Dragon Ball: il set da costruzione LEGO® Icons Dragon Ball Shenron & Goku (11390), composto da 1.764 pezzi. I costruttori potranno ricreare il momento in cui Shenron si erge dalle sette Sfere del Drago, con il piccolo Goku a bordo della sua Nuvola d'Oro al centro della scena che celebra uno degli eroi più amati dell'animazione.

Un modello fedele alla serie originale Ispirandosi alla serie animata originale Dragon Ball, il team di design LEGO ha studiato i fotogrammi dell'animazione e le pose classiche, sperimentando al contempo tecniche di costruzione e soluzioni strutturali per tradurre in modo autentico la caratteristica silhouette e le proporzioni di Shenron in elementi LEGO. Il risultato è un modello da esposizione che mette in mostra la forma lunga e sinuosa di Shenron, le sue scaglie fluenti e i dettagli scolpiti.

Goku e le sette Sfere del Drago Goku bambino appare sulla sua Nuvola d'Oro al centro della scena. I costruttori possono staccare e riposizionare la minifigure per creare diversi momenti narrativi, celebrando il legame tra Goku e Shenron e offrendo ai fan la libertà di raccontare la propria storia grazie alle diverse opzioni di esposizione del modello. La narrazione prosegue con un giocoso omaggio al franchise: alla base del modello, sette mattoncini 2×2, le sette Sfere del Drago, ancorano la scena alla mitologia che ha plasmato generazioni di storie di Dragon Ball. I costruttori potranno seguire le istruzioni anche tramite l'app LEGO® Builder, che offre una guida digitale 3D dettagliate per ruotare, ingrandire e monitorare i progressi.

Anteprima a Lucca Comics & Games Il campione olimpico Nicolò Martinenghi è stato l'ospite d'eccezione del Gruppo LEGO a Lucca Comics & Games 2026 per svelare, in anteprima esclusiva presso la Magellano House of Mixology. Un evento che ha unito le grandi sfide dello sport alla cultura pop, celebrando la passione del nuotatore per i mattoncini come fondamentale strumento di concentrazione e relax mentale per preparare i prossimi traguardi agonistici.

La nascita del progetto Federico Begher, Senior Vice President, Product, Marketing and Development del Gruppo LEGO, ha dichiarato: "Da decenni Dragon Ball conquista i cuori e l'immaginazione dei fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di portare questo universo iconico nel portfolio LEGO. Insieme a Toei Animation, abbiamo un'occasione straordinaria per celebrare i personaggi e le storie che hanno reso Dragon Ball così longevo, offrendo al tempo stesso ai fan un nuovo modo di vivere e costruire le storie che amano. Il set LEGO® Icons Dragon Ball: Shenron & Goku è solo l'inizio e non vediamo l'ora di scoprire come questa partnership ispirerà i fan a esplorare l'universo Dragon Ball attraverso la costruzione e la creatività LEGO". Masayuki Endo, Presidente e CEO di Toei Animation Inc., ha aggiunto: "Siamo entusiasti di dare vita al mondo di Dragon Ball di Akira Toriyama insieme al Gruppo LEGO. Presto, i fan di tutto il mondo potranno vivere i personaggi iconici e le epiche avventure di Dragon Ball in un modo del tutto nuovo, grazie a questa entusiasmante collaborazione. Questo primo prodotto celebra la serie animata originale Dragon Ball, e nessuna collezione di Dragon Ball potrà dirsi completa senza questi prodotti LEGO Dragon Ball".