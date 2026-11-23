Il Villaggio di Natale più grande d’Europa torna nella Capitale con scenografie monumentali, spettacoli dal vivo e attrazioni per tutte le età. Dal 28 novembre al 10 gennaio 2027 nel cuore della Capitale. Oltre 300 artisti e performer animeranno il villaggio con musical inediti e parade quotidiane lungo i viali del parco ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 Christmas World torna a Villa Borghese con un percorso narrativo che accompagna i visitatori dentro le atmosfere del Natale. Ideato e prodotto da Lux Entertainment, il villaggio apre le porte con una nuova edizione pensata per sorprendere e coinvolgere adulti e bambini. Nelle precedenti edizioni oltre 2,5 milioni di persone hanno scelto Christmas World per vivere insieme l’emozione delle feste. Il risultato testimonia il legame costruito con il pubblico e conferma l’evento tra gli appuntamenti più attesi delle festività romane. Negli anni il villaggio è diventato anche un punto di riferimento per i turisti italiani e stranieri, che lo inseriscono tra le tappe imperdibili di una visita a Roma nel periodo natalizio. Christmas World arricchisce così l’offerta di attrazioni della città.

Il villaggio Dalle strade di New York al fascino di Parigi, passando per Londra e Berlino, il percorso si snoda tra architetture iconiche ricreate con installazioni luminose. Ogni città è rappresentata nel periodo più magico dell’anno, con le luci, i colori e le tradizioni che la rendono unica durante le feste. Il viaggio si sviluppa su oltre 40.000 mq, tra scenografie monumentali e ambientazioni che evocano il Natale di tutto il mondo. «Il Natale è fatto di piccoli gesti e di momenti da condividere, e Christmas World nasce per questo: dare alle famiglie un luogo dove ritrovare lo stupore che avevamo da bambini», dichiara Roberto Fantauzzi, CEO e founder di Lux Entertainment. «Vedere ogni anno tante persone tornare da noi è il regalo più bello. Quest’anno abbiamo lavorato per rendere l’esperienza ancora più emozionante e capace di toccare il cuore».

Il divertimento si intreccia con la meraviglia Sulla grande pista di ghiaccio si pattina sulle note delle più amate canzoni di Natale, mentre Ice Bumper e Ice Slide promettono sfide avvincenti e discese mozzafiato. Accanto a queste, giostre, ottovolante, mongolfiere e minicar compongono un’offerta pensata per tutte le età. I più piccoli vivono la loro prima magia del Natale e i grandi ritrovano lo stupore di quando erano bambini. Completano il programma tante novità a tema, con nuove sorprese per chi torna e per chi visita il villaggio per la prima volta.