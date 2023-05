3/8 ©IPA/Fotogramma

COME SI CALCOLA – Per calcolarlo, il think tank utilizza le statistiche raccolte dalle Nazioni Unite nel National Footprint and Biocapacity Accounts in merito a diverse attività come agricoltura, edilizia, produzione di energia, emissioni di gas serra, ma anche gestione di ambienti urbani e foreste. Tutti questi dati comprendono il periodo che va dal 1961 al 2018 e non includono quindi eventi come la pandemia di Covid-19 o la guerra in Ucraina

