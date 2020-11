Disboscare "per un pugno di gamberi", le foto di Elisabetta Zavoli

3/12

“”Carbonio blu” è il nome con cui ci si riferisce alla sostanza organica immagazzinata in ecosistemi marini e costieri come paludi salmastre e foreste di mangrovie”, spiega la fotografa, che in passato ha lavorato come chimica: si è infatti laureata in Scienze ambientali all’università di Bologna, per poi specializzarsi in Tecnologie chimiche per l'ambiente e per la gestione dei rifiuti. “Questi ecosistemi sono i più efficienti serbatoi al mondo di carbonio, ad esempio ne riescono ad immagazzinare fino a sette volte di più di una foresta tropicale”