1/10 ©IPA/Fotogramma

È allarme smog in Europa: ogni anno, nel Vecchio Continente, muoiono oltre 1.200 minori per complicazioni legate all’inquinamento. La stima, fornita dall’Agenzia europea dell’Ambiente, mette insieme i dati che arrivano dai 27 Paesi Ue, oltre che da Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia. In Italia preoccupa la situazione in Pianura Padana, che anno dopo anno si conferma come una tra le regioni europee con i più alti livelli di particolato (Pm10 e Pm2.5) nell'atmosfera

Emergenza smog, Legambiente: ecco le città con i dati peggiori