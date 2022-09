7/13 ©IPA/Fotogramma

A interessare ai giovani, però, non sono solo le questioni ambientali: “La lotta per il clima si interseca con le altre e ha le stesse soluzioni. La giustizia climatica passa per transfemminisno, anticapitalismo, antirazzismo e ogni forma di violenza”, ha spiegato Anita Zollino, 18 anni. “Tra le cause della crisi ecologica ci sono le disuguaglianze di emissioni tra Paesi ricchi e in via di sviluppo". (In foto: un momento della manifestazione a Milano)