"Il Verde e il Blu Festival - Buone idee per il futuro del Pianeta"

Dal 23 al 25 settembre torna a Milano l'evento dedicato ai temi dell'energia, dell'innovazione digitale e dello sviluppo sostenibile

Una terza edizione ricca di appuntamenti, working group, spettacoli e presentazioni di libri per riflettere insieme su futuro, sviluppo sostenibile, digitale, energia, ambiente e diritti. Il programma 2022 prevede ampi dibattiti su temi cruciali e dettati dall’attualità quali energia, equità e pace, economia circolare e digitale, così come talk e incontri su città del futuro, mobilità sostenibile, salute, fashion, food&agriculture, turismo e molto altro. In programma anche tavoli tematici che vedranno istituzioni, associazioni, imprese, media e società civile lavorare insieme per elaborare idee e proposte concrete. Ma perché il verde e il blu? Il verde rappresenta il tema della sostenibilità e del green il blu invece rappresenta quel fattore abilitante del verde e cioè digitale, ricerca e innovazione. Il verde e il blu sono i due pilastri sul quale fondare lo sviluppo sostenibile di questo secolo.

Il programma Si comincia Venerdì 23 settembre alle ore 9.30 presso Palazzo Reale dove è prevista l’apertura ufficiale del Festival con gli interventi di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Luciano Floridi, docente di filosofia ed etica dell’informazione all’Oxford Internet Institute dell’Università di Oxford. A seguire l’atteso panel dedicato a: “Energia, equità e pace”. Geopolitica delle risorse per un mondo più equo e sicuro, introdotto da Katia de Ros, Vicepresidente Confindustria. Nella prima sessione “Energia sicura, sostenibile e accessibile” prenderanno tra gli altri la parola Giovanna Melandri, Presidente Social Impact Agenda per l’Italia, Carlo Capé, Amministratore Delegato BIP, Lapo Pistelli, Direttore Public Affairs Eni, Nicola Lanzetta, Direttore Italia Enel Group e Amministratore Delegato Enel Italia, Francesco Del Pizzo, Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento Terna. La seconda parte del panel, dal titolo “Priorità e futuro per l’Italia”, porterà lo sguardo su tematiche di grande attualità per il Paese. Ne discuteranno l’europarlamentare Sandro Gozi, Frank Meyer, Amministratore Delegato E.ON Italia, il Presidente di Iren Luca Dal Fabbro, il Presidente Elettricità Futura Agostino Re Rebaudengo, Salvatore Pinto Presidente Axpo Italia, la Presidente del Gruppo AEB Loredana Bracchitta e Maurizio Grassi, Chief Growth Officer Sonnedix. Moltissimi gli appuntamenti qui potete consultare il programma nel dettaglio.