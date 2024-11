Cop29, parti lontane sulla riduzione delle emissioni e sui soldi

Allo stadio olimpico di Baku scendono in campo i ministri per la seconda e ultima settimana di negoziato della Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite. Ma come nei campionati dal finale incerto, per capire come finirà bisogna tenere d’occhio un’altra partita: quella che si gioca a Rio de Janeiro al vertice del G20. Anche perché sono i Paesi che rappresentano l’80 percento delle emissioni globali e da loro deve arrivare la leadership nella lotta alla crisi climatica. Da lì il presidente della Cop29, Mukhtar Babayev, aspetta un segnale politico forte mentre dà il benvenuto ai ministri e invita le parti a muoversi velocemente: “I politici – dice – hanno il potere di raggiungere un accordo equo e ambizioso”. C’è però ancora distanza tra le parti su almeno due tavoli.

L'Ue vuole che si allarghi la base delle donazioni per i Paesi in via di sviluppo

Partiamo dal primo, quello della finanza: i soldi da mobilitare in favore dei Paesi in via di sviluppo che chiedono 1.300 miliardi di dollari all’anno. L’Unione Europea, il blocco che contribuisce maggiormente ai fondi per il Clima, al momento non mette sul tavolo un numero ma pretende che si allarghi la base dei Paesi che donano. Un riferimento alla Cina che formalmente rientra ancora tra i Paesi in via di Sviluppo. Il punto di caduta, ha detto il commissario europeo Wopke Hoekstra in conferenza stampa, potrebbe essere quello di contributi su base volontaria. Posizione poco ambiziosa secondo le Ong. “C’è preoccupazione per la posizione di Bruxelles”, dice Chiara Martinelli di Climate Action Network: “L’Unione Europea deve dire a quale numero punta”.