Cop29, dita che schioccano e mormorii: la protesta silenziosa

Al vertice Onu sul Clima il tradizionale giorno di protesta si è svolto in maniera diversa dal solito. Intanto le ultime bozze vedono un testo con ancora molte opzioni sul tavolo. Dopo la domenica di riposo lunedì arriveranno i ministri per sciogliere i nodi politici

Dita che schioccano e un mormorio per intonare i classici slogan del movimento per il Clima. Alla conferenza delle Nazioni Unite, in corso in Azerbaigian, la tradizionale protesta del sabato assume una forma inedita. Se negli ultimi anni, dentro o fuori il perimetro Onu, i manifestanti erano riusciti a fare sentire la propria voce, quest’anno la sede non lo permette. Il vertice si svolge interamente al chiuso attorno allo stadio di Baku. Così, dopo un primo momento rumoroso e concordato, all’interno della plenaria, una sorta di corteo si dipana nel grande spazio all’ingresso della sala mormorando, canticchiando a bocca chiusa e schioccando le dita. Qualcuno, tra i manifestanti, ha pure il bavaglio. “Abbiamo negoziato che saremmo rimasti in silenzio”, spiega un’attivista.

I negoziati

Insomma, in questa Cop si negozia anche per manifestare. La manifestazione è silenziosa anche per non disturbare i negoziatori al lavoro sul nuovo obiettivo di finanza climatica. I soldi che i Paesi più ricchi devono mobilitare in favore di quello più poveri per pagare la transizione e adattarsi ai cambiamenti. Le ultime bozze vedono un testo più breve ma ancora molte opzioni sul tavolo. Dopo la pausa domenicale toccherà ai ministri, a partire da lunedì, sciogliere i nodi politici.

Un premio all'Italia

Intanto Climate Action Network, rete internazionale di Ong, dà all’Italia un premio satirico. Si chiama “Fossil of the day award” e viene assegnato ogni giorno alle Cop dal 1999 ai Paesi che non stanno facendo abbastanza per abbandonare le fonti fossili. O, come dicono loro: “Stanno facendo il massimo per ottenere il minimo”. Una cerimonia di premiazione con tanto di trofeo e colonna sonora di Jurassic Park per celebrare il riconoscimento.