Cop29, una bozza di accordo senza traccia di accordo

Una bozza di accordo dove non c’è traccia di accordo. Si presenta così il testo che la presidenza della Cop29 diffonde a poco più di 24 ore dalla fine della conferenza che deve trovare un nuovo obiettivo per la finanza climatica. Il documento riflette ancora le divisioni emerse a livello ministeriale ma non c’è nessuna formula che suggerisca un compromesso. Venerdì 22 alle 15 italiane scadono i tempi regolamentari. Per arrivare alla conclusione ci dovrà essere consenso tra le parti: nessuno deve opporsi.

Alla ricerca di una intesa

“Sento che c’è la voglia di trovare un accordo”, avverte il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres, di ritorno dal G20 di Rio che ha sbloccato il negoziato: “Le aree di convergenza stanno diventando più chiare. Ma siamo sinceri: le differenze permangono. Il successo non è ancora garantito, il fallimento non è un’opzione”. Guterres lancia la volata finale ai ministri ma dopo la diffusione del testo, i leader delle delegazioni si mostrano critici. “è chiaramente inaccettabile così com’è adesso”, avverte il commissario europeo Hoekstra. Mentre la delegazione dei Paesi africani, affiancata dalla Cina, vuole vedere nero su bianco un numero: 1300 miliardi. La cifra che i Paesi in via di sviluppo chiedono ai più ricchi per affrontare la transizione e adattarsi alle conseguenze della crisi climatica.

I Paesi sviluppati si dividono in chi immagina un obiettivo dell'ordine dei mille miliardi di dollari all’anno complessivi da tutte le fonti con una base di finanza pubblica e chi non si sbilancia e vuole conoscere le modalità di erogazione prima di pronunciarsi. Soprattutto chiedono maggiore impegno sulla riduzione delle emissioni.

Nelle prossime ore vedremo se la presidenza azera ha nel cassetto una versione che accontenti entrambe le parti.