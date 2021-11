Cop26, accordo ridotto ma c’è l’obiettivo 1,5C°: cosa è stato deciso

Approvato e firmato il Patto per il clima di Glasgow, dopo ore di tensione e la pressione di India e Cina sulla decarbonizzazione: nel testo finale, quella che doveva essere l’eliminazione di centrali a carbone e sussidi alle fonti fossili è diventata una riduzione. I Paesi meno sviluppati denunciano che non ci sono impegni per il fondo da 100 miliardi di dollari all'anno previsto dall'Accordo di Parigi. Greta Thunberg: “Solo bla bla bla, il lavoro vero comincia fuori da quelle stanze. E non ci arrenderemo mai”