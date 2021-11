Le banche hanno finanziato le fonti fossili con 3.800 miliardi

Le 60 banche più grandi al mondo non hanno ancora messo fine ai finanziamenti alle fonti energetiche fossili. Il contributo della finanza privata alla lotta al cambiamento climatico è fondamentale. GUARDA IL VIDEO

Secondo l'ong Banking on Climate Chaos le 60 più grandi banche al mondo hanno finanziato il settore dei combustibili fossili per 3.800 miliardi di dollari, tra il 2016 e il 2020. Il report ha evidenziato che il trend sarebbe in accelerazione, mettendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi sulla limitazione dell'aumento della temperatura globale, di cui si sta discutendo alla Cop26 a Glasgow.

Tra le banche che più hanno finanziato le aziende inquinanti ci sarebbero JPMorgan Chase, con 317 miliardi di dollari, seguita Citibank con 238 miliardi e da Wells Fargo con 233.