Mauritius, la nave arenata si è spezzata: cresce la marea nera. FOTO

La giapponese Mv Wakashio è incastrata dal 25 luglio su una barriera corallina al largo del Paese e ha già perso in acqua oltre 1.000 tonnellate di petrolio. Le squadre di salvataggio stavano cercando di pompare quelle ancora a bordo. Le autorità nelle scorse ore avevano riferito che le condizioni “stavano peggiorando" e che poteva "rompersi in qualsiasi momento”. Lo spiegamento dei mezzi per assorbire il liquido è stato “rafforzato”. Il governo ha annunciato che chiederà all'armatore e all'assicuratore i danni