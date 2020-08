Mauritius, le immagini del disastro ambientale dai satelliti. FOTO

Le spiegazioni degli esperti

In particolare, in un’immagine catturata l'11 agosto dai satelliti della missione Sentinel-2 nell’ambito del programma Copernicus, la MV Wakashio, visibile nella parte inferiore dello scatto, è arenata proprio vicino a Pointe d'Esny. La marea nera, rappresentata dal petrolio fuoriuscito, può essere identificata come una sottile linea nera circondata dai brillanti colori turchesi dell'Oceano Indiano. Il petrolio è visibile vicino alla nave, così come in altri luoghi intorno alla laguna. Intanto, spiegano gli esperti dell’Esa, in risposta al tragico incidente, l'8 agosto scorso è stato attivato l'International Charter Space and Major Disasters. Si tratta di un protocollo internazionale che permette ai soccorritori un rapido accesso ai dati satellitari in caso di disastro. Proprio in quest’ottica è già stato stilato un rapporto completo che fornisce una valutazione preliminare della fuoriuscita di petrolio, utilizzando proprio le immagini della missione Sentinel-2 che fa parte del programma europeo “Copernicus”. I frequenti passaggi dei satelliti sulla stessa area e l'elevata risoluzione garantita dallo spazio, concludono gli esperti dell’Esa, consentiranno alle autorità di monitorare attentamente i cambiamenti che si potrebbero manifestare nelle acque dell’Oceano Indiano.