Mauritius, è disastro ambientale: foto e video

La macchia nera si allarga al largo della costa dove da una petroliera, rimasta incastrata sulla barriera corallina il 25 luglio, è fuoriuscito il carburante. La Riviere des Creoles sta diffondendo filmati e foto dello strato di olio nero che si sta allargando sull'acqua. Per risolvere la situazione si stanno chiedendo aiuti economici e di persone specializzate in tutto il mondo

La nave trasportava circa 4 tonnellate di gregge

Il cargo trasportava quasi 4mila tonnellate di greggio e, attualmente, ne sarebbero state portate via soltanto 500 tonnellate. Intanto, stando a quanto riporta il quotidiano locale Express Maurice, si sono aperte nuove crepe nella chiglia della nave MV Wakashio. Tutta la popolazione dell'isola sta cercando di dare una mano per costruire delle barriere galleggianti con la paglia della canna da zucchero. In centinaia stanno raccogliendo il greggio disperso in mare per provare a recuperare qualche centimetro di spiaggia o di salvare il più possibile la vegetazione.