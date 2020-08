Mauritius, petroliera incagliata perde carburante: è stato d'emergenza

È stato di emergenza ambientale in Mauritius dopo la perdita di tonnellate di carburante da una petroliera incagliata. Nelle acque cristalline dell'isola sta avanzando una 'marea nera': gli sforzi per tentare di arginarla sono stati vanificati dal mare agitato. Il primo ministro Pravind Jugnauth ha lanciato un appello alla Francia per assistenza urgente, e il presidente Macron ha inviato "squadre e materiale" all'isola di Réunion. "Quando la biodiversità è in pericolo, c'è un urgente bisogno di agire. La Francia c'è. Accanto al popolo mauriziano", ha twittato il capo dell'Eliseo.