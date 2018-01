Elezioni 2018, i simboli dei partiti in corsa. FOTO

L’ultima novità è il simbolo del M5S , con il blog delle Stelle. Ma sulla scheda il 4 marzo non mancheranno new entry, come Civica Popolare di Beatrice Lorenzin, o "aggiornamenti" dei vecchi loghi, come la dicitura 'Nord' che sparisce dal contrassegno della Lega