Elezioni, da "W la Fisica" a "Sms": ecco i simboli più strani. FOTO

In questi giorni i partiti e movimenti che si presenteranno all’ election day del 4 marzo hanno depositato i loro contrassegni al ministero dell’Interno. Non mancano quelli particolari, come "Passione Italia", "Recupero Maltolto" e il "Partito delle buone maniere"