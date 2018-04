Scandalo Facebook, mea culpa Zuckerberg al Congresso: "Ho sbagliato"

"Non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti vengano utilizzati in modo dannoso. Non abbiamo affrontato in modo sufficiente le nostre responsabilita' ed e' stato un grosso errore. E' stato un mio errore e mi dispiace". Lo ha detto Mark Zuckerberg davanti alle commissioni Commercio e Giustizia del Senato Usa. "Non basta connettere le persone e dar loro voce: bisogna garantire verita' e sicurezza. Facebook e' un'azienda idealista e ottimista. Per gran parte della nostra esistenza ci siamo concentrati su tutto il bene che le persone in grado di comunicare possono portare", ha aggiunto.

"Mentre Facebook e' cresciuto, le persone di tutto il mondo hanno ottenuto un nuovo potente strumento per rimanere in contatto con le persone che amano, far sentire la propria voce e costruire nuove comunita'. Proprio di recente, abbiamo visto il movimento #Metoo e#Marchforourlives, organizzata, almeno in parte, su Facebook". Zuckerberg ha ricordato la solidarieta' e fondi raccolti per le catastrofi naturali: "Dopo l'uragano Harvey, la gente ha raccolto oltre 20 milioni di dollari di aiuti. E oltre 70 milioni di piccole imprese ora usano Facebook per crescere e creare posti di lavoro".

Tutto cio' non basta: "Ma e' chiaro ora che non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti vengano usati anche per il danno. Cio' vale per fake news, le interferenze straniere nelle elezioni e discorsi che incitano all'odio, cosi' come per gli sviluppatori e la privacy dei dati. Non abbiamo preso una visione abbastanza ampia della nostra responsabilita', e questo e' stato un grosso errore. E' stato un mio errore, e mi dispiace. Ho aperto Facebook, lo gestisco e sono responsabile di cio' che accade qui".

È il giorno più importante della sua carriera e della storia del social network. Il co-fondatore testimonia davanti al Congresso Usa dopo l'esplosione del caso “Cambridge Analytica”. Il momento culminante di quello che la stampa Usa ha ribattezzato “The Apology Tour”, il tour delle scuse. Nelle interviste rilasciate nelle ultime settimane e nella sua testimonianza davanti ai parlamentari di Washington Zuckerberg ha ammesso le colpe di Facebook nella gestione dei dati dei propri utenti e si è impegnato a misure più stringenti in fatto di privacy. Ma come si è arrivati fino a questo punto?

Il caso Cambridge Analytica

A marzo le inchieste di New York Times, Observer e Guardian rivelano che i dati di milioni di utenti Facebook – 87 milioni spiegherà successivamente il social network (214mila quelli italiani) – sono finiti nelle mani di Cambridge Anlytica, società di analisi e consulenza politica britannica che ha lavorato alla campagna elettorale di Donald Trump nel 2016. I dati erano stati raccolti nel 2013 da un ricercatore dell'università di Cambridge, Aleksandr Kogan, attraverso un test sulla personalità sotto forma di app. L'applicazione è stata installata da circa 300 mila utenti: accettando le condizioni, gli utenti hanno condiviso con il ricercatore anche le informazioni dei propri contatti. Una pratica consentita da Facebook fino al 2014. Kogan ha però ceduto questo patrimonio di dati a Cambridge Anlytica, andando contro i termini di utilizzo del social network che vietavano la condivisione con terzi di informazioni raccolte dagli sviluppatori. Zuckerberg è venuto a conoscenza nel 2015 della violazione e sostiene di avere avuto la rassicurazione formale che quei dati sarebbero stati cancellati. Non è andata così, come hanno rivelato diverse inchieste giornalistiche: quei dati infatti sarebbero stati utilizzati per condizionare, attraverso attività mirate su Facebook, l'orientamento di voto dei cittadini Usa durante le ultime presidenziali.

L'interferenza della Russia

Un altro tema al centro della deposizione è l'interferenza della Russia sulle elezioni americane che hanno portato Donald Trump alla Casa Bianca. Zuckerberg ha impiegato 10 mesi, dal giorno delle elezioni, per ammettere il coinvolgimento di Mosca. L'intelligence russa ha creato profili falsi impersonando cittadini americani e diffondendo fake news: i loro post, tendenzialmente a favore di Donald Trump, sarebbero comparsi sul newsfeed di circa 126 milioni di utenti, pari quasi a metà della popolazione adulta americana. Per condurre questa campagna di disinformazione, l'intelligence russa ha speso in pubblicità, tra Facebook e Instagram, circa 100mila dollari. Gli account finti sono stati chiusi nell'agosto del 2017.