Facebook: sono 87 milioni i profili usati da Cambridge Analytica

Lo scandalo dati che ha coinvolto Facebook è molto più ampio di quanto si stimasse. Il social network ha reso noto che sono stati 87 milioni gli utenti i cui dati sono stati condivisi con Cambridge Analytica, l'azienda che li avrebbe poi utilizzati anche per tentare di indirizzare i flussi elettorali nel caso delle ultime elezioni americane e della Brexit.

Coinvolti soprattutto utenti Usa

La stima è dunque ben superiore ai 50 milioni ipotizzati in precedenza. L'annuncio è stato dato dal responsabile tecnologico del social media, Mike Schroepfer, in un comunicato in cui ha dato notizia anche del rafforzamento dei nuovi strumenti di privacy a disposizione degli utenti. Secondo Facebook, i dati "impropriamente condivisi" riguardavano soprattutto utenti negli Usa. Alla cifra di 50 milioni si era arrivati partendo dai 270mila account ottenuti dall'app dell'accademico Aleksandr Kogan intitolata This is Your Digital Life, poi acquisiti dalla Cambridge Analytica.

A loro volta, grazie alla rete di amicizie, avrebbero portato ad ottenere dati di decine di milioni di utenti.