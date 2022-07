Vercelli, il sindaco firma l'appello per Draghi: assessore lo contesta

"Una crisi ora è da evitare per non perdere i finanziamenti europei. Abbiamo tempi contingentati per poter usare fondi Pnrr ed è giusto andare avanti per rispettare le scadenze dei lavori, che sono strettissime”, ha spiegato il primo cittadino Andrea Corsaro. "Noi crediamo che occorra al più presto consentire al popolo italiano di poter votare", ha invece ribattuto l'assessore di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo ascolta articolo Condividi

Tra i sindaci che hanno aderito all'appello per il premier Mario Draghi, lanciato dai primi cittadini di 11 città, c'è anche Andrea Corsaro, presidente piemontese dell'Anci e sindaco di Vercelli indipendente eletto nel centrodestra e sostenuto da una maggioranza che ha la Lega come partito più numeroso seguito da Fratelli d'Italia e poi Forza Italia. L'iniziativa, però, non è stata condivisa dall'assessore Emanuele Pozzolo, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia e assessore comunale a Vercelli, con deleghe alle Politiche giovanili e al decoro urbano. (CRISI DI GOVERNO – L'APPELLO DEI SINDACI)

Corsaro: “Una stabilità è necessaria” approfondimento Governo Draghi, le ultime notizie sulla crisi aperta da Conte e M5S "Una crisi ora è da evitare per non perdere i finanziamenti europei - dice Corsaro - Abbiamo tempi contingentati per poter usare fondi Pnrr ed è giusto andare avanti per rispettare le scadenze dei lavori, che sono strettissime. Una stabilità in questo momento è necessaria, e l'impegno nella rinascita dopo la pandemia era nato con tutte le forze politiche", ha spiegato il primo cittadino.

Lo scontro tra l'assessore di FdI e il sindaco approfondimento Crisi governo, Fi e Lega: "Rotto patto di fiducia, M5S inaffidabili" "L'appello di Corsaro, che è un ottimo sindaco, per la continuità del pessimo Governo di Draghi ci vede, come Fratelli d'Italia, distinti – ha affermato Pozzolo - noi crediamo che occorra al più presto consentire al popolo italiano di poter votare". Corsaro ribatte: "Siamo consapevoli che occorre andare a elezioni nel rispetto della democrazia - conclude - ma in questo momento non possiamo vanificare lo sforzo enorme fatto finora".