Ucraina, iniziata la missione per portare in Piemonte 14 bimbi malati

Sono in viaggio a bordo di un pullman messo a disposizione dalla Regione Piemonte i bambini ucraini malati di tumore che fra poche ore saranno prelevati a Iasi, in Romania, da un volo umanitario con il quale raggiungeranno Torino oggi pomeriggio. All'aeroporto torinese di Caselle i bambini saranno prelevati da alcune ambulanze per essere portati all'ospedale infantile Regina Margherita, dove saranno ricoverati. Il numero dei piccoli pazienti, dai sette inizialmente previsti, è salito a quattordici, oltre a cinque fratellini e quindici famigliari adulti.

Cirio: “Vogliamo riuscire ad accoglierne il più possibile"

"È una lista che sta crescendo, perché vogliamo riuscire ad accoglierne il più possibile", spiega il governatore, Alberto Cirio, che guida la delegazione con l'assessore ai Bambini, Chiara Caucino. Tra i due e i 17 anni, ma c'è anche un ragazzo di 21 anni, i giovanissimi profughi oncologici stanno raggiungendo Iasi scortati da militari ucraini. Ad assisterli ci sono un anestesista, un pediatra oncologo e due infermieri partiti con un altro aereo ieri pomeriggio.

La missione per portare i bambini a Torino

Della delegazione piemontese fanno parte anche la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, e la professoressa, Franca Fagioli, direttore di Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti - Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita - A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. "Per noi è un momento delicato e drammatico ma anche di gioia e speranza, che ci permette di dimostrare che il Piemonte oltre a condannare la guerra pensa alle vittime. I bimbi malati sono l'obiettivo questa missione - ha detto Cirio prima del decollo - Tutta questa operazione è stata possibile grazie alla generosità di imprenditori privati piemontesi: la Fondazione Lavazza che ha finanziato l'aereo che sta per decollare con la delegazione, BASIC Air, la compagnia aerea privata creata da Marco Boglione, che ha provveduto all'aereo partito ieri con i medici. La difficoltà è stata quella del collegamento via terra, perché in questo momento non si trovano mezzi. Qui ci è venuto incontro Alessandro Barbero, imprenditore albese titolare dell'azienda BASIC 2, che ha fatto una decina anni fa importanti investimenti in Romania. E' andato di persona in auto ad affiancare il pullman e sta accompagnando i bambini nel viaggio".