Funivia Mottarone, al via l'incidente probatorio a Verbania

Gli accertamenti tecnici, di carattere meccanico e informatico, hanno l'obiettivo di dare risposte sulle cause dell'incidente, in particolare sul perché la fune traente della funivia si sia spezzata. La prima udienza in camera di consiglio sarà tecnica, con le parti che dovranno nominare i propri consulenti esperti. Oltre al gip Elena Ceriotti, nomineranno tecnici la Procura di Verbania, le 12 persone fisiche e le due società indagate. E ugualmente gli avvocati che rappresentano le parti offese. Sarà la prima volta che accusati e accusatori si troveranno tutti insieme in un'aula.

Gli indagati e le accuse della Procura

approfondimento

Tadini: "Quel cavo non si doveva spezzare, non riesco a darmi pace"

Sono in totale i 14 i soggetti che a vario titolo sono indagati nell'inchiesta della Procura di Verbania . Oltre al gestore della funivia, Luigi Nerini, il direttore d'esercizio Enrico Perocchio, e il capo servizio Gabriele Tadini, figurano iscritti nel registro degli indagati, tre rappresentanti della Leitner, la società altoatesina che si occupava della manutenzione dell'impianto di Stresa: Anton Seeber, presidente del Consiglio di amministrazione, Martin Leitner, consigliere delegato e Peter Rabansen, dirigente responsabile dell'assistenza clienti e delegato per l'ambiente e la sicurezza relativa agli impianti a fune. Tra gli indagati figura anche Rino Fanetti, dipendente Leitner che nel 2016 ha realizzato materialmente la "testa fusa" della fune traente superiore della cabina 3. Sempre legati all'ambito della manutenzione dell'impianto sono indagati Fabrizio Pezzolo, rappresentante legale della torinese Rvs Srl, che si occupava della manutenzione delle centraline idrauliche, e il suo dipendente Davide Marchetto, responsabile tecnico degli impianti a fune. E ancora, Alessandro Rossi della società torinese Sateco srl, che ha effettuato in prima persona le prove magneto-induttive a novembre 2019, e Davide Moschitti, che per conto della stessa azienda ha operato il controllo nel novembre 2020. C'è poi Federico Samonini, legale rappresentante della società Scf Monterosa srl di Macugnaga, che ha realizzato interventi di manutenzione e controllo visivo delle teste fuse e le ha sostituite a scadenza, a eccezione della testa fusa della cabina numero 3, la cui sostituzione era prevista per novembre 2021. Oltre alle persone fisiche ci sono poi le due società: Ferrovie del Mottarone, proprietaria dell'impianto e la già citata Leitner, responsabile delle manutenzioni. A tutti gli indagati vengono contestati i reati di omicidio colposo e lesioni colpose; le due società rispondono per omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Agli indagati è, inoltre, contestato il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. Tadini è accusato anche di falso.