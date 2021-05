Funivia Stresa-Mottarone, non è escluso che ci saranno altri indagati

Proseguono le indagini sull'incidente costato la vita a 14 persone. Altri dipendenti che forse sapevano e si sarebbero potuti opporre. Un testimone sostiene la tesi di Tadini: "Riferiva al direttore d'esercizio e al gestore dell'impianto, ad ogni avaria o anomalia riscontrata, che era necessario fermare l'impianto" Condividi:

Mentre proseguono le indagini sull'incidente della funivia del Mottarone (FOTO - LE VITTIME - I PRECEDENTI), costato l vita a 12 persone, non si eclude l'iscrizione nel registro degli indagati di altri dipendenti che forse sapevano e si sarebbero potuti opporre. Il gip ha scarcerato Nerini e Perocchio, direttore e gestore di esercizio della funivia del Montarone, e ha disposto i domiciliari per il caposervizio Tadini, che ha ammesso di avere usato i forchettoni "una decina di volte" tra l'8 e il 23 maggio. Un teste riferisce che Tadini avrebbe anche commentato: "Prima che si rompa un cavo traente, ce ne vuole". Un testimone appoggia la tesi di Tadini Tra i vari testimoni, ve ne è però uno, che al contrario di altri teste, punta il dito contro Enrico Perocchio e Luigi Nerini, appoggiando la tesi di Gabriele Tadini. “Ho personalmente capito in più occasioni che il signor Tadini riferiva al direttore d'esercizio e al gestore dell'impianto, ad ogni avaria o anomalia riscontrata, che era necessario fermare l'impianto” ha affermato in una deposizione un dipendente della funivia del Mottarone. Ma il gip teme che le accuse dell'uomo servano a evitargli di essere lui stesso incriminato per la tragedia, perché un altro dipendente ha riferito che proprio lui “avrebbe dovuto rimuovere i ceppi per effettuare la corsa di prova”, cosa che invece non è avvenuta.

"Tadini voleva chiudere" approfondimento Incidente funivia Mottarone, Nerini: "Risarcirò le famiglie" Il dipendente sostiene che il capo servizio Tadini avrebbe più volte parlato al direttore dell’esercizio e al gestore dell’impianto di chiudere la funivia: “Ma nonostante questo - prosegue il testimone - le volontà sia del gestore che del direttore erano quelle di proseguire, rimandando l'eventuale riparazione dell'anomalia più avanti nel tempo, quando per esempio la funivia si sarebbe fermata per la chiusura stagionale”. L'uomo dice di averlo sentito in prima persona: “Ho udito più volte lo stesso Tadini discutere animatamente al telefono con l'ingegner Perocchio e con il Nerini poiché questi ultimi due erano contrari alla chiusura dell'impianto nonostante la volontà del Tadini fosse di chiudere”.

"Perocchio e Nerini volevano proseguire" approfondimento Funivia Mottarone, Tadini al gip: “Messo forchettone altre volte” Il testimone parla di diverse anomalie che già altre volte avrebbero dovuto far chiudere la funivia: “Lavoro presso la funivia da circa due anni – spiega - e nell'arco di questo tempo posso affermare che sono successe diverse anomalie che avrebbero dovuto portare alla chiusura dell'impianto. Tra queste è capitato soprattutto nell'ultimo periodo un problema al sistema frenante e alla centralina idraulica della cabina numero 3. Questa avaria, nonostante ci sia stato l'intervento di una ditta specializzata, continuava a manifestarsi, ragion per cui la decisione del Tadini era quella di chiudere l'impianto per procedere a funivia ferma alla riparazione. Anche in questa occasione la volontà dell'ingegner Perocchio e del Nerini era quella di proseguire, rinviando la problematica di giorno in giorno”. Il testimone parla di diversi contrasti telefonici, dopo i quali avrebbe visto Tadini “molto turbato e demoralizzato”.

I dubbi sulla testimonianza approfondimento Funivia Mottarone, pm a Sky TG24: “Gip non ha smontato inchiesta" C'è tuttavia qualche dubbio sulla testimonianza dell'uomo, nella quale potrebbe nascondersi l’intenzione di scagionare se stesso per non aver personalmente rimosso i freni per effettuare la corsa di prova. Il gip spiega che il testimone “ben sapeva di essere lui stesso incriminato per avere concorso a causare con la propria condotta, che avrebbe benissimo potuto rifiutare, la morte dei 14 turisti”. L’indagine ripartirà ora dal riesame delle posizioni dei diversi testimoni per andare avanti sulla strada tracciata, come ha detto ieri sera il pm a Sky TG24: “Non direi – ha aggiunto - che il Gip ha smontato il nostro impianto accusatorio”.

Il pm vuole il riesame approfondimento Funivia, Tadini ai domiciliari. Gip: testimoni scagionano altri due L'uomo è stato sentito come testimone nella notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana, nella caserma dei carabinieri di Stresa, dal Pubblico Ministero Olimpia Bossi. La deposizione del dipendente è l’unica che collima con la versione di Tadini, tirando in ballo la responsabilità di Perocchio e Nerini, motivo per cui il pm ha annunciato di volerla riesaminare insieme a quelle di tutti gli altri dipendenti. Bossi non ha escluso la possibilità di nuovi indagati.