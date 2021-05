Funivia Mottarone, pm a Sky TG24: “Gip non ha smontato inchiesta"

Commentando la decisione del gip di disporre i domiciliari per Gabriele Tadini e di rimettere invece in libertà Enrico Perocchio e Luigi Nerini, il pm Olimpia Bossi spiega: "Le indagini proseguiranno soprattutto mediante gli accertamenti di carattere tecnico sulle ragioni per le quali la fune si è spezzata". E aggiunge: Tadini ha ammesso di aver utilizzato il forchettone per fermare i freni di emergenza “più volte, non soltanto il giorno dell’incidente ma numerose altre volte” Condividi:

“Le indagini non si fermano. Non direi che il Gip ha smontato il nostro impianto accusatorio“. A dirlo, ai microfoni di Sky TG24, è Olimpia Bossi, Procuratore della Repubblica di Verbania, che ha commentato la decisione del gip Donatella Banci Buonamici di disporre i domiciliari per Gabriele Tadini e di rimettere invece in libertà gli altri due fermati per il crollo della funivia del Mottarone, Enrico Perocchio e Luigi Nerini (FOTO - LE VITTIME - I PRECEDENTI). “Le indagini proseguiranno soprattutto mediante gli accertamenti di carattere tecnico sulle ragioni per le quali la fune si è spezzata, determinando poi, in mancanza del sistema di sicurezza, il crollo della funivia” in cui sono rimaste uccise 14 persone, spiega Bossi (LE IPOTESI SULLA ROTTURA DELLA FUNE - COME FUNZIONA LA FUNIVIA).

Pm: consulenti tecnici stabiliranno perché cavo si è spezzato approfondimento Incidente funivia Mottarone, Eitan migliora e comincia a mangiare Tadini, ha confermato il pm, ha ammesso di aver utilizzato il forchettone per fermare i freni di emergenza “più volte, non soltanto il giorno dell’incidente ma numerose altre volte”. “Il fatto stesso che il cavo si sia spezzato o sfilato indica che certamente un problema c’è stato. Noi conferiremo l’incarico ai consulenti tecnici che stabiliranno le ragioni per le quali questo evento -rarissimo - si è verificato”. “Tutto è stato repertato", ha aggiunto Bossi, "procederemo a rimuovere la cabina e poi saranno i consulenti tecnici ad analizzare l'impianto e a dirci che cos’è che ha determinato la rottura del cavo”.