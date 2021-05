Incidente funivia Mottarone, Eitan migliora e comincia a mangiare

Secondo quanto riferisce l'ospedale le condizioni del bambino sono in significativo miglioramento ma per ora il piccolo rimane in Rianimazione per precauzione. Accanto a sé ha la zia Aya e la nonna arrivata da Israele nei giorni scorsi

L'ospedale: "Condizioni in significativo miglioramento"

vedi anche

Funivia, Tadini ai domiciliari. Gip: testimoni scagionano altri due

"Le condizioni di Eitan - spiega il nosocomio - sono in significativo miglioramento ma la prognosi rimane riservata. Per la prima volta ha cominciato a mangiare alimenti morbidi e leggeri". Per il momento il bambino rimane in Rianimazione per precauzione, ma se non ci saranno complicazioni nei prossimi giorni verrà sciolta la prognosi. Accanto a sé ha la zia Aya e la nonna arrivata da Israele nei giorni scorsi.