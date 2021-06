Funivia Mottarone: incidente ripreso in video da telecamere sicurezza

Le immagini mostrano la cabina numero 3, con a bordo i quindici passeggeri, che si accinge a entrare nella stazione. Sono le 12.12, come annotano gli inquirenti. "Ad un certo punto si rompe una fune che provoca l'impennata della cabina e il suo conseguente ritorno a velocità non controllata verso il pilone tre - spiega chi tra gli investigatori dell'Arma ha visionato quelle immagini - Lì la cabina precipita al suolo". La sequenza delle immagini sarà fondamentale per aiutare gli inquirenti a capire che cosa abbia provocato la rottura della fune trainante, una delle due concause dell'incidente insieme al mancato funzionamento del freno di emergenza per la presenza dei ceppi. Continuano nel frattempo "senza sosta", per "ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilirne con certezza le responsabilità", le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Verbania.

Il ricordo in occasione dei 207 anni dell'Arma

Le 14 vittime dello scorso 23 maggio, e l'impegno dei carabinieri nelle operazioni di soccorso e nelle indagini, sono stati ricordati in occasione della festa per i 207 anni dell'Arma presso la sede del Comando Provinciale. La cerimonia si è svolta alla presenza del prefetto del Verbano Cusio Ossola, Angelo Sidoti, e del comandante provinciale, colonnello Alberto Cicognani. Tra le principali operazioni dell'ultimo anno è stata ricordata anche quella sul Mottarone.

"Le prime attività dei Carabinieri si sono concentrate nel soccorso ai feriti, nell'identificazione delle vittime e nei rilievi tecnici volti a ricostruire l'accaduto - osserva il Comando provinciale -. La successiva attività investigativa ha portato ad indagare in breve tempo tre soggetti ritenuti responsabili, almeno sulla base di quanto ricostruito sinora, dell'accaduto".

Domani presidio Usb e Pap a Stresa

Un presidio a Stresa per ricordare che "le 14 vittime del Mottarone e i lavoratori morti nelle ultime 48 ore, vittime del profitto a tutti i costi". Questa l'iniziativa annunciata per domani da Unione sindacale di base e Potere al popolo. L'appuntamento è alle 10,30 in piazzale Lido. "La tragedia del Mottarone - è il testo dell'annuncio - è una metafora della condizione lavorativa e di gestione di molte infrastrutture in Italia: un paese in cui, durante la pandemia, c'è stata una crescita preoccupante dei morti sul lavoro, mentre il padronato ha relegato in ultimo piano la sicurezza sul lavoro per non mettere in discussione i propri profitti. Invitiamo alla partecipazione la cittadinanza e il mondo del lavoro per ribadire il rifiuto radicale di un modello produttivo devastatore, criminale e assassino".