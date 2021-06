Funivia Mottarone, indagini sulla rottura del cavo: nuova ispezione

Nuovi video sulla funivia

approfondimento

L'ipotesi: cavo spezzato per uso smodato dei forchettoni

In alcuni video amatoriali inviati alla Procura di Verbania dalla Zdf, emittente televisiva tedesca che li ha ricevuti dopo l’incidente da un cittadino svizzero che, per interesse di tipo tecnico, filmò l’impianto per tre volte (nel 2014, nel 2016 e nel 2018) si vedrebbero i ceppi che bloccano i freni di emergenza inseriti. In merito alle immagini, il pm di Verbania, Olimpia Bossi, ha però preferito evitare “ogni valutazione”. Un nuovo video girato da un passeggero della funivia, trasmesso in esclusiva dall Tgr del Piemonte, mostra invece il salvataggio delle cinque persone che la domenica della tragedia si trovavano a bordo dell'altra cabina, quella che stava rientrando verso la stazione di Stresa. Il filmato mostra i passeggeri, tra cui una bambina, mentre sono calati a terra passando da un'apertura sul pavimento della cabina e portati in salvo con un verricello. La cabina 4 era rimasta bloccata vicino a fine corsa a valle.