Mottarone, in video forchettoni in uso nel 2014. Al via maxiconsulenza

Sulla funivia del Mottarone i freni d’emergenza potrebbero essere stati bloccati già da anni ( FOTO - LE VITTIME - I PRECEDENTI ). È quanto emerge da alcuni video amatoriali inviati alla Procura di Verbania dalla Zdf, emittente televisiva tedesca che li ha ricevuti dopo l’incidente da un cittadino svizzero, il quale per interesse di tipo tecnico filmò l’impianto per tre volte: nel 2014, nel 2016 e nel 2018. In merito alle immagini, il pm di Verbania, Olimpia Bossi, ha però preferito, al momente, evitare “ogni valutazione”. Intanto, con la rimozione della cabina dal luogo del disastro e dopo un vertice in procura, è iniziata la maxiconsulenza che servirà a chiarire la dinamica della tragedia, mentre si attendono nuovi indagat i nell’ambito dell’inchiesta.

I video

Nei filmati sono visibili i cosiddetti "forchettoni", che bloccano i freni di emergenza, spiega la Zdf in un comunicato. Dopo l'incidente accaduto domenica 23 maggio, l’autore delle riprese ha riguardato il materiale dell'epoca: "Mi sono accorto che anche in queste immagini questi forchettoni già si vedono. Già nel 2014 questi forchettoni erano usati con persone a bordo della cabina", ha affermato all'emittente tv. Quei filmati ora dovranno essere analizzati dagli inquirenti per capire se davvero già almeno sette anni fa venivano usati i "ceppi" per bloccare il sistema frenante di emergenza. Il caposervizio Tadini ha dichiarato che i forchettoni venivano usati perché c'erano anomalie ai freni. Anomalie sulle quali sono in corso le indagini.