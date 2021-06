Funivia Mottarone, oggi incontro pm-tecnico. Focus su fune e freni

Le condizioni di Eitan

approfondimento

Funivia Mottarone, pm a Sky TG24: “Gip non ha smontato inchiesta"

Eitan intanto non è più in pericolo di vita. "Le condizioni sono in significativo miglioramento" e la sera del 31 maggio la prognosi è stata sciolta. "È in costante miglioramento sia dal punto di vista del trauma toracico sia dal punto di vista del trauma addominale", si apprende da fonti mediche dell'ospedale Regina Margherita di Torino dov'è ricoverato il bambino di 5 anni. Oggi "sarà trasferito in un reparto di degenza", aggiungono dall'ospedale.