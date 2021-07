Ex Embraco, ministro Giorgetti: "Proposta Italcomp non perseguibile"

"Purtroppo, pur consapevoli della situazione delicata e difficile - ha precisato il ministro dello sviluppo economico -, non ci sono le condizioni essenziali cioè proposte di investitori privati per proseguire con esito positivo su questa strada"

Una proposta "non perseguibile". Lo sostiene il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, riferendosi alla proposta Italcomp del commissario straordinario di Acc che avrebbe dovuto coinvolgere l'ex Embraco (IL MANCATO ACCORDO - LE LETTERE DI LICENZIAMENTO – IL PRESIDIO).

Giorgetti: "Non ci sono condizioni per proseguire su questa strada"

"Abbiamo esplorato, insieme con la viceministra Todde, tutte le possibilità della proposta Italcomp del commissario straordinario di Acc che avrebbe potuto coinvolgere Embraco - ha precisato Giorgetti -. Purtroppo, pur consapevoli della situazione delicata e difficile, non ci sono le condizioni essenziali cioè proposte di investitori privati per proseguire con esito positivo su questa strada". L'obiettivo ora è "superare l'attuale stallo e in questo senso continuano senza sosta le valutazioni della viceministra Todde, che ha la mia fiducia e che sta seguendo da tempo la vicenda di questa crisi", ha spiegato il ministro.