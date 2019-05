Il mercato degli smartphone cala del 18% in Nord America

Oltre al mercato dei tablet, anche quello degli smartphone ha chiuso il primo trimestre del 2019 in negativo, perlomeno in Nord America. Nei primi tre mesi dell’anno le spedizioni sono calate del 18% a base annua scendendo a 36,4 milioni di unità: si tratta della cifra più bassa registrata negli ultimi cinque anni. I dati sono stati diffusi dai ricercatori di Canalys, società specializzata nel settore delle ricerche di mercato. Gli smartphone di Apple continuano a trainare il settore, ma nell’ultimo trimestre le loro vendite sono calate del 19%. In totale sono state spedite 14,6 milioni di unità, una cifra inferiore ai 17,9 milioni dei primi tre mesi del 2018. Nonostante questa battuta d’arresto, Apple continua a occupare il primo posto nelle vendite del settore e a detenere una quota di mercato del 40%. Un parziale successo è legato all’iPhone XR: da gennaio a marzo sono state vendute 4,5 milioni di unità dello smartphone.

In crescita Samsung, Lenovo e Tcl

Buoni risultati per Samsung: l’azienda sudcoreana si piazza al secondo posto in classifica con 10,7 milioni di smartphone, una crescita del 3% rispetto al primo trimestre 2018. In totale, la compagnia ha venduto 2 milioni di Galaxy S10+ da gennaio a marzo e altri 2 milioni di Galaxy S10e. Pur occupando il terzo posto della classifica (con 4,8 milioni di smartphone venduti), LG ha comunque subito un considerevole calo del 24%. Risultati positivi per due aziende non presenti sul podio: con 2,4 milioni di dispositivi consegnati, Lenovo ha registrato una crescita del 42%, mente Tcl ha spedito 1,4 milioni di unità ed è salita del 31%.

La crescita del mercato degli smartwatch

Se il mercato degli smartphone è in flessione, quello degli smartwatch non sembra conoscere crisi. Secondo le analisi condotte da Counterpoint, durante il primo trimestre del 2019 il settore è cresciuto del 48% grazie alla popolarità di device come gli Apple Watch, i Galaxy Watch e Watch GT. Gli analisti prevedono che nel futuro il mercato crescerà ulteriormente, grazie alla sempre maggior attenzione che gli utenti dedicano al fitness e a uno stile di vita salutistico. Anche il debutto sul mercato degli smartwatch dotati di display flessibili contribuirà al successo del settore.