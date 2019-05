Smartwatch, nel primo trimestre 2019 il mercato è cresciuto del 48%

Le analisi condotte da Counterpoint sul primo trimestre del 2019 indicano che il mercato degli smartwatch è in crescita. Durante i primi tre mesi dell’anno, le spedizioni del settore sono incrementate del 48% rispetto allo stesso periodo del 2018. Con una quota di mercato di quasi il 40%, Apple Watch resta lo smartwatch più venduto, come confermato anche dai dati diffusi dall’azienda di Cupertino. La popolarità del dispositivo è legata soprattutto alle funzionalità dedicate alla salute introdotte nella sua ultima versione, tra cui la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma. Samsung occupa il secondo gradino del podio con una quota di mercato dell’11,1%. Grazie ai Galaxy Watch di ultima serie, l’azienda sudcoreana ha registrato un incremento delle spedizioni del 127%. In crescita anche Fitbit: la società californiana è riuscita a raggiungere una quota di mercato del 5,5%. Il buon successo ottenuto dall’ultimo Watch GT ha consentito a Huawei di migliorare la propria posizione nel settore e di raggiungere il 2,8% di share.

Il futuro degli smartwatch passa per i display flessibili

Parlando del futuro, gli analisti di Counterpoint prevedono che nei prossimi anni saranno gli smartwatch dotati di display flessibili a trainare il mercato: un andamento del tutto simile a quello ipotizzato per il settore degli smartphone. In base alle loro stime, i dispositivi indossabili con uno schermo pieghevole diventeranno di massa dopo il 2025. Nubia Alpha, il primo smartwatch con queste caratteristiche, è stato presentato durante l’ultima edizione del Mobile World Congress e ha attirato l’attenzione degli appassionati di prodotti tech.

"Il mercato degli smartwatch è destinato a una crescita sostenuta nel futuro in coerenza con il macro trend che vede aumentare in tutti i paesi sviluppati l'attenzione per sport, fitness e stili di vita salutistici", sostiene Andrea Rangone, Ceo di Digital360 e fondatore degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.