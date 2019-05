Tablet, nel primo trimestre 2019 il mercato è sceso del 5%

Gli analisti di Strategy Analytics rivelano che il mercato mondiale dei tablet ha chiuso il primo trimestre del 2019 con un calo del 5% su base annua e 36,7 milioni di unità vendute. Stando a quanto riportato dai ricercatori, negli ultimi mesi una feroce concorrenza sui prezzi ha messo sotto pressione numerosi fornitori di device Android. Ottimi risultati per Apple: i dati preliminari indicano che l’azienda di Cupertino si è confermata la regina del settore e ha venduto 9,9 milioni di iPad, una crescita del 9% rispetto ai 9,1 milioni del primo trimestre 2018. Questo successo ha permesso alla società di incrementare la propria quota di mercato, passando dal 23,5 al 27,1%.

Vendite in calo per Samsung e Lenovo

La seconda posizione della top 5 è occupata da Samsung. Rispetto al 2018, le vendite dei tablet della compagnia sudcoreana sono scese da 5,3 a 4,8 milioni di unità. Terzo posto per Huawei: il colosso di Shenzhen continua a crescere, soprattutto in Cina e nella zona Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Rispetto al primo trimestre 2018, le vendite dei tablet della società sono passate da 3,3 milioni a 3,5 milioni. Risultati positivi anche per Amazon: grazie ad alcuni sconti, la compagnia di Jeff Bezos ha incrementato la propria quota di mercato del 21% e ha raggiunto i 3 milioni di dispositivi venduti. Completa la top 5 Lenovo, che rispetto al 2018 ha subito un calo del 26%.

Il mercato degli smartwatch

Se il mercato dei Tablet è in calo, lo stesso non si può dire per quello degli smartwatch. Un’analisi condotta da Counterpoint rivela che durante il primo trimestre del 2019 le spedizioni del settore sono cresciute del 48% rispetto allo stesso periodo del 2018. Apple Watch si conferma il dispositivo più venduto, con una quota di mercato di quasi il 40%, seguito dai Galaxy Watch di Samsung e dai prodotti di Fitbit e Huawei. Secondo gli analisti, in futuro saranno gli smartwatch dotati di schermo flessibile a trainare le vendite del settore.