Apple, il Mac Pro Modulare potrebbe debuttare alla WWDC 2019

Alla Worldwide Developers Conference (WWDC), in programma a giugno, la conferenza annuale della Apple dedicata agli sviluppatori, l’azienda di Cupertino potrebbe presentare la nuova generazione di Mac Pro.

A rivelarlo è Bloomberg: secondo la testata Apple avrebbe intenzione di sfruttare l’evento abitualmente riservato ai software, per svelare le caratteristiche del nuovo computer modulare, frutto di ben due anni di lavoro, e pensato proprio per le persone più esigenti e per gli sviluppatori.

Nuovi monitor esterni

Apple, stando alle indiscrezioni, in occasione della WWDC potrebbe anche presentare dei nuovi monitor esterni. Secondo quanto rivelato in precedenza dal noto analista Ming-Chi Kuo, l’azienda di Cupertino avrebbe deciso di riprendere la produzione di display esterni e sarebbe al lavoro per lo sviluppo di monitor con una diagonale di 31,6 pollici, risoluzione 6Kx3K e retroilluminazione Mini-LED.

Alla Worldwide Developers Conference, che inizierà il 3 giugno, Apple svelerà agli sviluppatori iOS 13, il nuovo aggiornamento del sistema operativo che l’azienda di Cupertino adotta su iPhone, iPad e iPod. In programma anche la presentazione delle nuove versioni dei sistemi operativi alla base degli Apple Watch e dei Mac: watchOS 6 e macOS 10.15.

Apple, gli iPhone 2019 potrebbero avere antenne MPI

Una grande novità riguarda anche la prossima generazione di iPhone. Secondo quanto rivelato dal noto analista Ming-Chi Kou gli smartphone della mela, in cui lancio è in programma nel 2019, potrebbero integrare nuove antenne, differenti da quelle di cui sono dotati iPhone XS Max, XS e XR.

Stando alle indiscrezioni, i nuovi smartphone della mela avranno 3 antenne inferiori MPI e 2 antenne superiori, di cui solo una LCP.

“Riteniamo che l'antenna a polimeri di cristalli liquidi (LCP) limiti le prestazioni della radiofrequenza (RF) di iPhone XS Max / XS / XR, talvolta causando problemi di produzione”, spiega il noto analista.