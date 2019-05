Apple WWDC 2019: tutte le news attese per iOS 13

La Worldwide Development Conference è una conferenza annuale organizzato da Apple per presentare agli sviluppatori nuovi prodotti e tecnologie, ascoltare i loro feedback e offrire la possibilità di partecipare a degli utili workshop. Anche quest’anno, la compagnia di Cupertino approfitterà del convegno per rivelare l’esistenza di nuove app, software e tool di sviluppo, oltre a vari update per i sistemi operativi alla base di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV. Stando a quanto riportato da Bloomberg, alcune delle app più importanti disponibili per gli smartphone dell’azienda californiana riceveranno degli aggiornamenti, tra cui Mappe, Messaggi e Promemoria. Per gli Apple Watch arriveranno delle nuove applicazioni, pensate per rendere il loro funzionamento meno legato agli iPhone: per esempio, gli utenti potranno accedere all’App Store direttamente dallo smartwatch e ascoltare degli audiolibri durante l’attività fisica grazie all’applicazione Apple Books. Inoltre, i software per monitorare la salute e l’attività fisica saranno resi più precisi.

Le novità in arrivo per iOS 13

Nel corso dell’edizione 2019 della Worldwide Development Conference, Apple presenterà ufficialmente iOS 13. La nuova versione del sistema operativo per iPhone e iPad incrementerà la velocità dei dispositivi, ridurrà il numero dei bug, modificherà l’interfaccia utente e introdurrà una serie di novità e migliorie.

• Gli utenti potranno attivare la Dark Mode dal centro di controllo per migliorare la visibilità durante le ore notturne.

• Sarà disponibile una versione rinnovata dell’app Salute, caratterizzata da una homepage migliorata e da un maggior numero di contenuti, tra cui una sezione dedicata al benessere uditivo, ricca di consigli su come gestire l’inquinamento acustico o l’ascolto della musica con le cuffie. Per competere con applicazioni come Clue, Flo e Ovia, Apple introdurrà anche dei miglioramenti alla funzione che permette alle donne di monitorare il proprio ciclo mestruale.

• Grazie a una nuova feature, gli utenti potranno utilizzare il proprio iPad come un secondo schermo del Mac.

• All’interno di Screen Time, il tool di Apple per il parental control, sarà presente una nuova funzione che permetterà ai genitori di limitare il numero di persone con cui i figli potranno entrare in contatto in determinati orari.

• Una versione rinnovata dell’app Apple Books incoraggerà gli utenti a leggere di più tenendo traccia dei loro progressi e offrendo delle ricompense per ogni obiettivo raggiunto.

• iMessage riceverà un upgrade e diventerà più simile a WhatsApp. Gli utenti potranno selezionare una foto da utilizzare come immagine del profilo e impostare il nickname che sarà visualizzato dagli altri utenti. Inoltre, sarà possibile inviare delle versioni sticker degli Animoji e dei Memoji.

• Le applicazioni ‘Trova i miei amici’ e ‘Trova il mio iPhone’ saranno fuse in una singola applicazione, nota all’interno di Apple con il nome in codice ‘GreenTorch’.

• L’aggiornamento di Mail semplificherà la gestione della posta elettronica e consentirà agli utenti di silenziare le discussioni e bloccare determinati contatti

• L’app Casa godrà di una migliore integrazione con le telecamere di sicurezza e permetterà di controllare tutte le registrazioni effettuate