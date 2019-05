WWDC 2019: tutte le news attese su Apple Watch e Mac

Oltre ad iOS 13, durante la prossima edizione della Worldwide Development Conference Apple dedicherà ampio spazio anche alle nuove versioni dei sistemi operativi alla base degli Apple Watch e dei Mac: watchOS 6 e macOS 10.15. Una delle novità più interessanti riguarda le applicazioni per iPad: presto saranno compatibili anche con i computer desktop e portatili della compagnia di Cupertino. Ciò semplificherà il lavoro degli sviluppatori e amplierà notevolmente le opzioni degli utenti. Entro il 2020, Apple mira a ottenere lo stesso risultato con le applicazioni disponibili per iPhone.

Le novità in arrivo per macOS 10.15

• Nel corso del 2019, due applicazioni disponibili per iPhone dovrebbero fare il loro debutto su Mac: si tratta di Apple Podcast e della nuova app nata dalla fusione tra ‘Trova il mio iPhone’ e ‘Trova i miei amici’ (nota tra gli insider con il nome in codice ‘Greentorch’).

• È previsto anche l’arrivo di una nuova versione di Apple Music.

• Altri software sviluppati da Apple saranno disponibili per Mac nei prossimi mesi, tra cui Screen Time (l’app dedicata al Parental Control), Siri Shortcuts e Promemoria. Non mancheranno, inoltre, nuovi adesivi per l’applicazione Messaggi e un aggiornamento per Apple Books.

Oltre a software e applicazioni, Apple dovrebbe presentare anche una nuova versione di MacBook Pro e un nuovo monitor esterno, noto col nome in codice J290.

Le novità in arrivo per watchOS 6

• Per rendere l’utilizzo degli Apple Watch meno legato agli iPhone, l’azienda fondata da Steve Jobs offrirà agli utenti la possibilità di accedere all’App Store direttamente dallo smartwatch. Al momento gli utenti possono installare nuove applicazioni solo ricorrendo alla companion app disponibile per gli smartphone Apple

• Con la funzione Memo Vocali (già disponibile per iPhone, iPad e Mac), gli utenti potranno registrare delle note audio tramite lo smartwatch.

• Grazie ad Apple Books tutti i possessori di Apple Watch potranno ascoltare degli audiolibri mentre svolgeranno varie attività.

• Saranno introdotte due nuove applicazioni dedicate alla salute: ‘Cycles’ permetterà alle donne di monitorare il proprio circolo mestruale, mentre ‘Dose’ aiuterà gli utenti a non dimenticare di prendere le medicine.

• Sullo schermo dello smartwatch sarà possibile visualizzare delle informazioni aggiuntive, come la durata della batteria degli apparecchi acustici, dei dati sulla pioggia e il livello dell’inquinamento acustico.