Smartphone, in Europa le spedizioni di Huawei superano quelle di Apple

Le ultime analisi di Idc, società specializzata in ricerche di mercato, indicano che durante il quarto trimestre del 2018 le spedizioni degli smartphone delle aziende cinesi Huawei e Xiaomi nella zona Emea (Europa, Africa e Medio Oriente) sono notevolmente incrementate, mentre quelle dei dispositivi di Apple e Samung hanno subito un calo non trascurabile. Crescita importante anche per Transsion: la società di Shenzhen ha venduto oltre 8,2 milioni di terminali, prevalentemente in Africa, India e altri paesi emergenti. Nella classifica stilata da Idc occupa il quarto posto, posizionandosi un gradino sopra a Xiaomi (4,2 milioni di smartphone venduti). Il podio è occupato da Apple (16, 4 milioni), Huawei (20, 9 milioni) e Samsung (27,7 milioni).

La crescita delle aziende cinesi

Nella zona Emea, le spedizioni totali di smartphone ammontano complessivamente a 98,8 milioni di unità. Non si tratta di una cifra troppo lontana da quella registrata nel 2017 nello stesso periodo, ma analizzandola più approfonditamente è possibile constatare che negli ultimi 12 mesi i rapporti di vendita e di forza tra i marchi hanno subito dei cambiamenti. "Nell'Unione europea, un mercato chiave per Huawei, l'azienda si è avvicinata al sorpasso di Samsung", spiega Marta Pinto, ricercatrice di Idc. Pur rimanendo ancora il primo produttore di Smartphone nel mercato Emea, Samsung ha registrato un leggero calo del 3,8%. Risultati peggiori per Apple: il colosso di Cupertino è passato dalle 19,3 milioni di unità vendute a 16,4 milioni. Se nel 2017 la sua quota di mercato era del 19,6%, ora è scesa al 16,6%. Xiaomi e Huawei, invece, hanno entrambe ottenuto degli incrementi superiori al 70%. In particolare, le spedizioni smartphone dell’azienda di Ren Zhengfei sono passate da 12 milioni di unità a 20,9, mentre la sua quota di mercato ha raggiunto il 21,2% (nel 2017 era del 12,2%). Complessivamente, Huawei è cresciuta del 73,7% e ha sorpassato Apple nella classifica di Idc.