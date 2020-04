Fortnite, ecco dove trovare le chiavi giratubi dorate

Su Fortnite, il Battle Royale targato Epic Games che proprio negli scorsi giorni è stato interessato da un aggiornamento che ha introdotto varie novità sul titolo in Modalità Creativa e Salva il mondo, sono approdate 10 nuovi sfide che rientrano tra le Missioni di Midas. Completando tutte le Sfide della Settimana 10 sarà possibile sbloccare una skin a scelta di Midas, tra la variante delle Ombre o degli Spettri.

Tuttavia, soprattutto per i videogiocatori alle prime armi, alcune delle nuove sfide possono sembrare apparentemente irrisolvibili. Per tutti gli utenti alle prese con la missione “Cerca diverse chiavi giratubo dorate”, ecco una rapida guida per individuare facilmente gli oggetti nel campo da gioco.

Come superare la sfida “Cerca diverse chiavi giratubo dorate”

Per portare a termine la missione basta trovare le cinque chiavi giratubo dorate presenti sul campo da gioco, una delle quali è situata ad ovest di Pantano Palpitante, esattamente ai piedi della grande scultura composta da i tubi. Una chiave è ben nascosta in un faro situato a nord ovest di Parco Pacifico. Per trovarla basta salire in cima alla struttura. Un’altra chiave è posizionata sopra una tubatura della centrale Foschi Fumaioli. A sud ovest di Brughiere Brumose, ed esattamente sulla mano della scultura di tubi presente nella aria si può raccogliere un’altra chiave giratubo dorata. L’ultima è nascosta in una fogna di Moli Molesti.

Fortnite e Travis Scott lanciano l'evento Astronomical

Negli scorsi giorni Fortnite ha annunciato un nuovo evento che vedrà come protagonista Travis Scott. Il famoso rapper statunitense terrà una serie di concerti virtuali sul Battle Royale targato Epic Games. Il tour, chiamato Astronomical, sarà accompagnato da varie ricompense, come il deltaplano Ciclone Astroworld e due schermate di caricamento gratis, oltre a varie emote, banner e spray. Ecco le date e gli orari in cui sarà possibile assistere ai concerti streaming del rapper:

• Venerdì 24 aprile 2020 all’una di notte

• Venerdì 24 aprile 2020 alle 16:00

• Sabato 25 aprile 2020 alle 06:00

• Sabato 25 aprile 2020 alle 17:00

• Domenica 26 aprile 2020 a mezzanotte