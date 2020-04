“L’aggiornamento del software migliora la qualità delle prestazioni del sistema”. Così, all’interno del portale di PlayStation nella sezione dedicata agli update che riguardano la console, Sony ha annunciato che a partire da oggi, 16 aprile, l’aggiornamento 7.50 sarà disponibile per tutti i possessori di PS4. Il file da scaricare, delle dimensioni di 471 MB, non apporterà sostanzialmente novità decisive, se non quella di offrire ulteriore stabilità.

Come aggiornare la console

Sony consiglia agli utenti di aggiornare sempre il sistema di PS4 all'ultima versione del software di sistema disponibile per poter utilizzare diverse funzioni aggiuntive (qualora disponibili) e usufruire anche di una maggiore sicurezza. Inoltre spiega che se la consolle non dovesse proporre l’update in maniera automatica, è possibile tentare di scaricare nuovamente il file. In caso contrario, si può trasferire il file indicato nell’apposita sezione del sito di PlayStation su un'unità USB e installarlo sulla propria PS4 seguendo la guida all'installazione.

L’iniziativa “Play at Home”

Intanto, per i fan di PS4 le novità non sono finite. E’ recente infatti la decisione di regalare a tutti gli utenti “Uncharted: The Nathan Drake Collection” e “Journey”, nell’ambito dell’iniziativa “Play at Home”. I due titoli potranno essere scaricati in download digitale ed in maniera completamente gratuita, dal 16 aprile al 6 maggio, in base agli standard europei. Una volta riscattati, i giochi entreranno di diritto nella libreria della propria console e potranno essere avviati quando si vorrà. Si tratta di una decisione, comunicata da Jim Ryan, presidente e ceo di Sony Interactive Entertainment, dedicata a tutte le “persone nel mondo che stanno facendo la cosa giusta rimanendo a casa per contribuire a contenere la diffusione del Covid-19”. Un regalo, insomma, che il colosso giapponese vuole fare ai videogiocatori in questa fase così particolare. “Siamo molto grati a tutti coloro che osservano l’obbligo di distanziamento fisico e prendiamo sul serio la nostra responsabilità come piattaforma di home entertainment. Per questo, chiediamo alla nostra community di continuare a salvaguardare la salute di tutti giocando a casa”, aveva scritto ancora Ryan, in una lettera aperta pubblicata sul blog ufficiale di PlayStation.