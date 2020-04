"Play at Home", Sony ha deciso di regalare due titoli per PS4

“Le persone di tutto il mondo stanno facendo la cosa giusta rimanendo a casa per contribuire a contenere la diffusione del Covid-19. Siamo molto grati a tutti coloro che osservano l’obbligo di distanziamento fisico e prendiamo sul serio la nostra responsabilità come piattaforma di home entertainment. Per questo, chiediamo alla nostra community di continuare a salvaguardare la salute di tutti giocando a casa”. Inizia con queste parole la lettera aperta alla community di PlayStation, pubblicata sul blog della console di casa Sony da Jim Ryan, presidente e ceo di Sony Interactive Entertainment, in cui viene annunciata l’iniziativa “Play at Home”.

L’iniziativa

Di cosa si tratta? Di un modo particolare per ringraziare tutti le persone, quindi anche gli appassionati di videogiochi, che si stanno impegnando nel rispettare le regole imposte dalle autorità in tutto il mondo pensate per ridurre l’impatto della pandemia. “Play at Home consta di due parti: in primo luogo, offrire giochi gratuiti affinché la community PlayStation possa divertirsi a casa. Infine, istituire un fondo per aiutare gli studi di sviluppo indipendenti più piccoli, che potrebbero versare in condizioni di difficoltà economiche e si trovano impossibilitati a creare esperienze straordinarie per i giocatori”. In quest’ottica, Sony ha deciso di regalare “Uncharted: The Nathan Drake Collection” e “Journey” agli utenti di PS4, che potranno effettuare il download digitale in maniera completamente gratuita, dal 16 aprile al 6 maggio, in base agli standard europei. Una volta riscattati, i giochi entreranno di diritto nella libreria della propria console e potranno essere avviati quando si vorrà.

I due titoli in regalo

“Uncharted: The Nathan Drake Collection”, pubblicato nel 2015, comprende “Uncharted: Drake’s Fortune”, “Uncharted 2: Il covo dei ladri” e “Uncharted 3: L'Inganno di Drake” tutti titoli, nati dal genio creativo di Naughty Dog, che raccontano le avventure di un leggendario cast di personaggi alla ricerca di tesori in tutto il mondo. Il titolo, che permette un risparmio di 19,99 euro, ovvero il prezzo di vendita sul PS Store prima di questa iniziativa, si basa sul viaggio avventuroso e pieno di pericoli di Nathan Drake, dalle sue umili origini alle scoperte straordinarie che lo aspetteranno. “Journey” invece, titolo venduto a 14,99 sullo store, era uscito in origine per PlayStation 3, nel 2012, sviluppato da Thatgamecompany per poi approdare tre anni dopo sull’attuale console di punta di casa Sony. Ryan la descrive come “una bellissima e celebre avventura tanto commovente quanto misteriosa. Il messaggio del gioco sulla ciclicità della vita non ha tempo e, probabilmente, ora è più importante che mai”.

Download rallentati

Una segnalazione, relativa ad un provvedimento già attuato nei giorni scorsi ma che viene ribadita in questa circostanza, riguarda la velocità di download. “In linea con l’obiettivo di SIE di preservare l’accesso a Internet negli Stati Uniti e in Europa, i download dei giochi potrebbero richiedere più tempo. Apprezziamo la comprensione della nostra community nei confronti di queste misure, adottate nel tentativo di preservare l’accesso per tutti”, ha spiegato ancora il numero uno del comparto videoludico del colosso giapponese.