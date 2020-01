Playstation Store, la top 20 dei titoli più scaricati nel 2019

Il 2019 solare, oltre che videoludico, è ormai terminato, con la conseguente serie di classifiche che hanno celebrato i titoli migliori sia dell’anno, sia della decade appena conclusa. Ma c’era ancora una lista che mancava all’appello degli appassionati: quali sono stati i giochi più scaricati sul PlayStation Store in tutto il 2019? Finalmente, per chi era curioso di saperlo, è stata stilata la top 20 ufficiale, pubblicata da Sony sul sito ufficiale di PlayStation.

“GTA 5” re delle classifiche

Dopo aver rivelato i giochi più scaricati solo a dicembre scorso, dove aveva terminato in testa, è sempre “GTA 5”, il pluripremiato capolavoro videoludico targato Rockstar Games, il vero re delle classifiche targate PlayStation. Nonostante sia stato pubblicato ormai da più di 6 anni, essendo approdato fra le mani degli appassionati a settembre 2013, il titolo del publisher americano è ancora il più amato dai fan della console di casa Sony, in fibrillazione per l’arrivo a fine 2020 di PS5, di cui recentemente è anche stato svelato il logo. Sul secondo gradino del podio, nonostante sia uscito a settembre, si piazza “FIFA 20”, titolo calcistico targato Ea Sports. Medaglia di bronzo virtuale per “Minecraft: PlayStation 4 Edition”.

Il resto della top 10

Questi i tre giochi più amati, ma Sony ha comunque voluto svelare quali sono tutti gli altri titoli che compongono la top 20 definitiva per quanto riguarda lo store digitale di PS4. Al quarto posto si attesta “Call of Duty: Modern Warfare 2019”, sparatutto che precede di un posto “Tom Clancy’s Rainbow Six Siege”. Al sesto posto un altro titolo di Rockstar Games molto amato dalla community, ovvero “Red Dead Redemption 2”, che si piazza davanti a “The Forest”, a “Rocket League”, a “Ea Sports Ufc 3” e a “Crash Team Racing”, che chiude la top 10 ufficiale.

La seconda metà della classifica

Analizzando poi la seconda metà della classifica, ecco che all’undicesimo posto ritorna “FIFA” ma nella sua versione precedente (19) all’ultima pubblicata, davanti a “Need for Speed Payback” e “Star Wars Battlefront II”. Quattordicesima posizione per il controverso “Battlefield V”, prodotto da Dice, che ha lasciato qualche perplessità nei fan della serie, davanti a “The Sims 4”e a “Gang Beasts”. Le ultime quattro posizioni di questa particolare graduatoria videoludica vedono al diciassettesimo posto “Resident Evil 2 remake”, quindi “Star Wars Jedi Fallen Order”, “Assassin’s Creed Odyssey” ed infine il picchiaduro “Tekken 7”.