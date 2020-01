Gta 5 continua a stupire, è tra i giochi più scaricati su PlayStation

Gta 5, il pluripremiato capolavoro videoludico targato Rockstar Games, continua a mietere consensi e a ottenere riconoscimenti, nonostante sia stato pubblicato ormai da più di 6 anni, essendo approdato sulle console degli appassionati a settembre 2013.

La top 10 di dicembre 2019

È di pochi giorni fa la notizia che riguarda il Regno Unito, dove secondo le classifiche stilate dalla BBC, Gta 5 è stato il gioco più venduto del decennio nei negozi inglesi. Per quanto riguarda l’Italia invece, così come riporta il portale di Playstation Italia, il titolo di Rockstar Games è stato il gioco più scaricato su PS Store a dicembre, svettando su Fifa 20 e Call of Duty: Modern Warfare nell’ultima classifica dei download digitali del 2019. Il resto della classifica prevede, in quarta posizione Tekken 7, quindi Star Wars Jedi: Fallen Order sul quinto gradino e Star Wars Battlefront II sul sesto. La top ten è chiusa da Minecraft: PlayStation 4 Edition, Rocket League, Need for Speed Heat e infine EA Sports UFC 3.

L’ultimo dlc

Intanto i giocatori di Gta 5 possono cimentarsi con il più recente dlc gratuito messo a disposizione da parte del publisher americano sin dallo scorso, 12 dicembre, quando è stata resa disponibile l’espansione "The Diamond Casino Heist". Nello specifico, all’interno della modalità multiplayer del gioco, si potrà rapinare il Diamond Casinò, luogo comparso di recente all’interno di Gta 5, dopo uno degli ultimi e più corposi aggiornamenti. Il colpo da mettere a segno sarà ambientato direttamente nel luogo dedicato al gioco d’azzardo, praticamente il posto ideale per una rapina milionaria, vista anche la mole di denaro che circola. L’attività consiste infatti nell'organizzare un furto in grande stile, per fare uno sgarbo alla famiglia Duggan, sottraendo quanto più denaro possibile dal caveau del casinò. Proprio come accaduto con l’altra grande espansione del 2015, dal titolo “Heists” e riguardante proprio una serie di rapine da effettuare in co-op nella modalità online, anche questa volta l’attività sarà strutturata in più fasi per consentire ai singoli membri del gruppo di organizzarsi in vista del colpo finale, rappresentato appunto dalla rapina vera e propria e dalla rocambolesca fuga dalle forze dell'ordine e dalle guardie al soldo dei gestori del casinò che si scatenerà.

L’attesa del nuovo capitolo

L’attesa di sapere quale sia il futuro della serie, con il tanto chiacchierato Gta 6 più volte annunciato da vari rumor sul web ma ancora mai ufficializzato da Rockstar, non ha spento la voglia di giocare uno dei titoli più apprezzati dell’ultima decade. Tra gli altri riconoscimenti, Gta 5 vanta anche quello di essere il gioco per Xbox One più venduto negli Usa.