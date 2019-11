Dopo aver esplorato le affollate strade di Liberty City e gli sconfinati spazi aperti del Far West, gli appassionati dei videogiochi di Rockstar potrebbero presto mettere piede per la prima volta in un’ambientazione medioevale. L’indiscrezione è stata diffusa su Reddit da un insider che sembra saperla lunga sui progetti della software house. Per ora l’unica certezza è che Rockstar, come emerge da un recente annuncio di lavoro, è effettivamente alla ricerca di nuove figure professionali da aggiungere al proprio team in vista dello sviluppo di nuovi titoli Open World. Stando a quanto dichiarato dall’insider, il nuovo videogioco sarebbe incentrato sui combattimenti cappa e spada e dovrebbe uscire su PlayStation 5 e Xbox Scarlett ancora prima di Grand Theft Auto 6.

Il gioco potrebbe essere annunciato a breve

L’insider aggiunge che l’annuncio del gioco non dovrebbe essere troppo distante e che la sua uscita potrebbe essere fissata per il primo quadrimestre del 2021. Queste indiscrezioni potrebbero essere collegate al marchio “31th Union”, recentemente depositato da Take Two Interactive, la casa madre di Rockstar e di altre software house. L’utente che ha creato il post su Reddit cita come fonte la stessa persona che in passato aveva svelato varie informazioni su GTA Online e Red Read Redemption 2 prima del loro annuncio ufficiale, ma naturalmente è impossibile stabilire con certezza la sua affidabilità. Come sempre, è bene prendere queste voci di corridoio con le pinze e restare in attesa di conferme ufficiali da parte di Rockstar o di Take Two Interactive.

Il Rockstar Games Launcher

Lo scorso settembre, Take Two Interactive ha reso disponibile per PC il Rockstar Games Launcher, un nuovo client che permette di accedere a tutti i giochi sviluppati dalla software house statunitense, riuniti in un unico store, effettuare automaticamente gli aggiornamenti dei titoli scaricati, gestire i salvataggi in Cloud e acquistare le carte prepagate Shark per Grand Theft Auto Online.