Ecco come scaricare GTA: San Andreas gratis per un periodo limitato

Take Two Interactive ha reso disponibile per PC il Rockstar Games Launcher, un nuovo client che permette di accedere a tutti i giochi sviluppati dalla software house statunitense, comodamente riuniti in un singolo store online. Per un periodo di tempo limitato, chi scaricherà il launcher potrà scaricare gratuitamente Grand Theft Auto: San Andreas, originariamente uscito per PlayStation 2 nel 2004. Per mettere le mani sul titolo è sufficiente installare il software sul proprio PC ed effettuare il login all’account Rockstar Social Club. Si tratta di un’ottima occasione per rigiocare o scoprire per la prima volta uno dei capitoli più apprezzati della nota serie di Rockstar Games (nonché il gioco per PS2 più venduto in assoluto). Vestendo i panni di CJ, i giocatori potranno esplorare in lungo e in largo le strade di Los Santos, una città fittizia ispirata a Los Angeles, affrontare numerosissime missioni principali e secondarie, scoprire tutti gli easter egg nascosti dagli sviluppatori e divertirsi con i classici trucchi che permettono di far volare le macchine, ottenere munizioni infinite, accelerare lo scorrere del tempo, riempire la città di gang e molto altro ancora.

I vantaggi del Rockstar Games Launcher

Il Rockstar Games Launcher permette di effettuare automaticamente gli aggiornamenti dei giochi scaricati, gestire i salvataggi in Cloud e acquistare intere collezioni di titoli creati dalla software house di New York. I videogiochi attualmente presenti nel negozio online sono: Grand Theft Auto 5, L.A. Noire, Grand Theft Auto Vice City, Bully Scholarship Edition e Max Payne 3: Complete Edition. È anche possibile acquistare le carte prepagate Shark per Grand Theft Auto Online. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare sul launcher altri giochi targati Rockstar Games. Alcuni utenti di Resetera ipotizzano che in futur lo store potrebbe ospitare anche la vociferata versione per PC di Read Dead Redemption 2, oltre a Red Dead Online.