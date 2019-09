Gta 6, alcune presunte immagini del gioco pubblicate sul web

Sono passati quasi sei anni da quando Gta 5 è stato pubblicato da Rockstar Games e ad oggi questo è il lasso temporale più ampio tra una versione ed un’altra di Grand Theft Auto. L’attesa per l'arrivo di Gta 6, il cui ultimo capitolo riesce ancora ad assestarsi nei piani alti delle classifiche di gradimento di settore, sta letteralmente facendo impazzire gli appassionati della saga, con leak, rumor e presunte immagini rubate che alimentano la discussione su social e siti o forum dedicati al mondo dei videogiochi.

Indiscrezioni sulla storia

Rimanendo sempre nell’ambito delle suggestioni e delle indiscrezioni non ancora confermate in via ufficiale da Rockstar Games, le primissime voci sul gioco dicono che sarà disponibile esclusivamente per le console di nuova generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Scarlett, e si svolgerà tra due ambientazioni principali: Vice City e una nuova città ispirata a Rio de Janeiro. Inoltre, dovrebbe tornare Liberty City in alcune missioni, anche se non si potrà esplorarla in lungo e in largo. Stando ai tanti rumors emersi, pare anche che Gta 6 sarà ambientato nel passato, in un periodo a cavallo tra gli anni ’70 e 80’ e avrà una trama incentrata sul tema del narcotraffico. I giocatori vestiranno i panni di un uomo chiamato Ricardo e vivranno la sua ascesa da semplice corriere della droga a boss dei traffici mondiali.

Tre immagini comparse su Reddit

Di recente poi sono emerse tre presunte immagini legate al gioco, con alcuni utenti su Reddit che le hanno pubblicate attribuendole a Gta 6. Ripresi da numerosi siti di settori come cogconnected.com, gli scatti, prima postati e poi cancellati insieme all'account che li ha pubblicati, mostrano il retro di un'auto, uno dei personaggi e una pista d'atterraggio. Ovviamente il dibattito si è subito scatenato, tra chi sostiene siano vere e chi pensa siano frutto di uno scherzo per ingannare l’attesa che sta crescendo. Di questa posizione è, ad esempio, lo youTuber MrBossFTW, che ne ha fatto un'analisi approfondita. A raccontare i dettagli è la testata inglese Express che ricostruisce le impressioni dell’influencer. La prima immagine mostra un'auto della polizia ma secondo MrBossFTW il veicolo sarebbe basato su un modello di auto 3D acquisito da un sito web.

Una presunta auto della polizia su Gta 6 - cogconnected.com

I dubbi dell’aeroporto

Un’altra immagine ‘rubata’ mostra quello che pare a tutti gli effetti un aeroporto, ma sempre secondo lo youtuber si tratterebbe di uno scatto "falso al 100%". Questo perché sono visibili un gran numero di pali della luce vicino alla zona di fuga dell’aeroporto e questa sembrerebbe essere una scelta progettuale particolarmente bizzarra, poiché tali strutture renderebbero difficile l'atterraggio degli aerei.

L'immagine dell'aeroporto su cui si dibatte - cogconnected.com

Un personaggio misterioso

La terza foto, che ritrae da dietro la nuca quello che potrebbe essere uno dei personaggi principali del titolo, non ha contribuito a fermare il dibattito. E’ vera o falsa? In attesa che si possa capire meglio la verità e che arrivino indicazioni più precise sull’uscita tanto attesa del gioco, queste foto stanno facendo il giro della rete, animando discussioni accese.