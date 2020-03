Nintendo PlayStation, asta conclusa: prototipo venduto a prezzo record

L’asta per la Nintendo PlayStation si è conclusa: il rarissimo prototipo della console, mai messa in commercio, è stato venduto per 360mila dollari, nei quali è compresa un’ingente somma di denaro da destinare in beneficenza.

Si tratta di un esemplare funzionante della rarissima console progettata e sviluppata in collaborazione tra Sony e Nintendo, due dei maggiori concorrenti nel mercato dei videogiochi per console.

L’unicità del dispositivo a doppio marchio è data dal fatto che Nintendo PlayStation non ha mai debuttato sul mercato: ne sono stati realizzati solo 200 esemplari, la maggior parte dei quali sarebbero stati distrutti al tramonto della partnership tra i due colossi videoludici.

L’asta nel dettaglio

Nintendo PlayStation è stata messa all’asta il mese scorso su Heritage Auctions dal proprietario Terry Diedolg, al prezzo base di 28mila dollari.

A poche ore dalla sua apertura, l’asta del rarissimo prototipo aveva già visto decine di rilanci, ma si è conclusa per 300mila dollari, a cui sono stati aggiunti 60mila dollari a scopo benefico.

La cifra, tuttavia, è inferiore al prezzo stimato inizialmente dagli analisti di mercato, che prevedevano avrebbe raggiunto e superato i 500mila dollari.

L’acquirente che è riuscito ad aggiudicarsi a suon di rilanci il pezzo unico della console per il momento è anonimo.

La PlayStation 2 compie 20 anni: la storia della console Sony

La conclusione dell’asta è avvenuta a poche ore di distanza da un compleanno importante per Sony: il 4 marzo la PlayStation 2 ha compiuto 20 anni.

Nel corso degli ultimi due decenni, la piattaforma, che ha debuttato sul mercato giapponese il 4 marzo del 2000, è stata acquistata 150 milioni di volte, diventando la più venduta di sempre.

La PS2 è una console che scritto la storia del settore, portato nel mondo dei videogiochi diverse innovazioni, quali la capacità di leggere i DVD-ROM, la possibilità di connettersi alla rete per giocare online e il supporto a vari accessori, tra cui la videocamera Eye Toy, la chitarra compatibile con i giochi della serie Guitar Hero e il microfono con cui giocare a Singstar.